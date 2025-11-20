< sekcia Ekonomika
Obchodníci vítajú návrh o prísnejšom trestaní recidívy pri krádežiach
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR víta legislatívny návrh na sprísnenie trestania recidívy pri krádežiach v rámci Trestného zákona, ktorý v stredu (19. 11.) schválila vláda. Uviedol to Filip Kasana, prezident ZO SR.
„Pre delikventov je to jasný signál, že opakované krádeže budú posudzované prísnejšie, v intenciách Trestného zákona,“ priblížil.
Zdôraznil, že kriminalita v maloobchode postupne nabrala veľké rozmery, krádeže sú na dennom poriadku a agresivita zlodejov ohrozuje zamestnancov aj zákazníkov. Obchodné siete investovali obrovské zdroje do interných opatrení, no zlodeji sú čoraz bezočivejší a mnohí ignorujú normatívne pravidlá. Razantnejšiu intervenciu štátu považuje ZO SR preto za nevyhnutnú.
Poznamenal, že zvýšenú kriminalitu v maloobchode, vrátane tej násilnej, evidujú aj iné európske krajiny, napr. Nemecko a Veľká Británia, kde vlády taktiež reagujú a prijímajú opatrenia. Na Slovensku sa táto téma stala predmetom politickej „prestrelky“, z pohľadu maloobchodu je však prioritná ochrana života a zdravia zamestnancov, zabezpečenie verejného poriadku a vymožiteľnosti práva.
„S rezortmi spravodlivosti a vnútra sme absolvovali viacero pracovných stretnutí, na ktorých sme analyzovali poznatky z obchodnej praxe a súvisiace dáta. Dospeli sme k záverom, že najväčším problémom sú recidivisti, ktorí páchajú väčšinu krádeží, pri prichytení sú agresívni, uchyľujú sa k zastrašovaniu zamestnancov a niektorí aj k vyhrážaniu a násiliu,“ podčiarkol Kasana.
Dodal, že ZO SR veľmi oceňuje aj spoluprácu s Policajným zborom SR, ktorý realizuje v teréne viaceré systematické opatrenia zamerané na potlačenie kriminality v maloobchode. Táto zvýšená angažovanosť je citeľná.
„Pevne veríme, že prijaté opatrenia pomôžu situáciu v maloobchode zlepšiť a budú mať primárne preventívny efekt, no zároveň aj dostatočne represívny voči tým, ktorí zákony ignorujú. Naším záujmom je zabezpečiť pre zamestnancov a zákazníkov v predajniach bezpečné prostredie,“ uzavrel Kasana.
