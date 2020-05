Obchodníci vítajú schválenie programu vlády v Národnej rade SR

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta schválenie Programového vyhlásenia vlády (PVV) SR na roky 2020 až 2024 v Národnej rade (NR) SR. Informoval o tom Martin Krajčovič, predseda SAMO. "Vnímame pozitívne, že vláda zahrnula do svojho programového vyhlásenia strategické priority, ktoré sú v prospech podnikateľského prostredia ako celku, ako aj opatrenia, ktoré sú v prospech oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu," dodal.



Posilnenie princípov právneho štátu, zvýšenie transparentnosti, predvídateľnosť legislatívneho procesu, zníženie administratívnej zaťaženosti podnikateľov, ale aj podporu duálneho vzdelávania chápe SAMO ako nevyhnutný predpoklad pre budúci zdravý hospodársky rast a stabilný makroekonomický vývoj Slovenska.



Prínosným opatrením programového vyhlásenia vlády je aj záväzok neprijímať právne predpisy bez ich náležitého prerokovania s dotknutými subjektmi a neobchádzať medzirezortné pripomienkové konanie. Rovnako pozitívne je aj odhodlanie dodržiavať zákaz nepriamych novelizácií právnych predpisov, tzv. prílepkov. Všetky tieto záväzky napomôžu predísť situáciám, keď sa v minulosti voči obchodníkom prijímali aj protiprávne kroky.



"Osobitne vítame aj záväzok vlády prehodnotiť legislatívu týkajúcu sa odberateľsko-dodávateľských vzťahov v súlade s legislatívou Európskej únie. Očakávame totiž, že sa urgentne napraví protiprávny stav v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a zákone o potravinách na základe sťažnosti poslancov OĽaNO a SaS, ktorú v minulom roku podali na Ústavný súd SR a rovnako, že sa aj zohľadní sťažnosť obchodníkov na rovnaké právne predpisy na Európsku komisiu," povedal Krajčovič.



Do tejto kategórie patrí aj odhodlanie vlády prehodnotiť represívne opatrenia tak, aby výška sankcií bola proporcionálna s mierou previnenia a aby sa predchádzalo likvidačným sankciám. Tiež urobenie poriadku v systéme kontrol bude mať pozitívny vplyv na celý dodávateľsko-odberateľský reťazec.



Rovnako pozitívne vníma SAMO aj záväzky vlády v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. "Najmä snaha o dosiahnutie porovnateľnej úrovne dotácií naprieč všetkými krajinami EÚ pre poľnohospodárov a potravinárov, vrátane zjednotenia platieb zo štátnych rozpočtov jednotlivých krajín EÚ, je aj podľa nás krok správnym smerom," dodal.



Krajčovič je presvedčený, že by to prispelo k väčšej konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov a potravinárov, ktorí by tak mali aj väčšiu šancu uspieť u slovenských spotrebiteľov.



Uzavrel, že obchodné reťazce združené v SAMO už dnes realizujú individuálne programy na podporu predaja slovenských produktov, avšak väčšia podpora zo strany štátu pre slovenských výrobcov je nevyhnutná na zvyšovanie podielu zastúpenia slovenských potravín na pultoch obchodov. SAMO si je vedomé výziev, ktoré pred našou krajinou stoja a vyjadruje odhodlanie byť súčinné pri napĺňaní cieľov PVV, ktoré v mnohých ohľadoch vníma ako spoločné.