Obchodníci: Vítame úpravu otváracích hodín vyhradených pre seniorov

Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta úpravu otváracích hodín vyhradených pre seniorov. Uviedol to pre TASR predseda SAMO Martin Krajčovič v reakcii na návrh vlády upraviť počas pandémie koronavírusu otváracie hodiny pre seniorov v obchodných prevádzkach. SAMO združuje reťazce Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco.



"Problémy ako vytváranie dlhých radov pred obchodmi, konfliktné situácie pred obchodmi, na ktoré od začiatku upozorňujeme, naďalej pretrvávajú, preto vítame v pondelok (20. 4.) ohlásenú zmenu vyhradených hodín pre seniorov," spresnil Krajčovič.



To podľa neho môže pomôcť k lepšiemu zvládnutiu situácie zo strany obchodníkov a zväčšiť komfort a možnosti nákupu pre zákazníkov bez toho, aby sa to negatívne dotklo seniorov.



"Zároveň veríme, že čoskoro príde aj k úprave počtu štvorcových metrov (m2) na zákazníka v obchode. Štandard v Európe je 10 až 15 m2 na zákazníka, naša úprava na Slovensku je až dvojnásobok tohto štandardu," upozornil.



"Znížením plochy na zákazníka by sme pritom dokázali zmenšiť rady pred obchodmi, a tým predísť viacerým konfliktným situáciám a tiež veľkému zhromažďovaniu ľudí pred obchodmi. Zároveň tým neohrozíme ľudí nakupujúcich v obchode," dodal Krajčovič.



Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) 20. apríla po stretnutí s konzíliom odborníkov informoval, že otváracie hodiny v obchodných prevádzkach vyhradené pre seniorov sa upravia. Po novom majú mať vyhradené hodiny od 9.00 do 11.00 h, a to iba v pracovných dňoch. Doteraz sú obchody pre seniorov otvorené v pracovné dni a v sobotu od 9.00 do 12.00 h.