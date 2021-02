Obchodníci vyzvali vládu na zmenu stratégie boja s pandémiou

Bratislava 15. februára (TASR) – Hoci má Slovensko za sebou dlhodobý zákaz vychádzania a osem týždňov zatvorené maloobchodné prevádzky, počet hospitalizovaných rastie a počet nakazených novým koronavírusom zásadným spôsobom neklesá. Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) preto v pondelok vyzvala vládu na zmenu stratégie boja s pandémiou.



"Pozeráme sa na to, ako v ostatných krajinách lockdown a s ním spojené obmedzenia zaberajú a krajiny sa postupne preberajú k životu," uviedol predseda ISKM Daniel Krakovský. "Ako maloobchodníci máme zatvorené, dodržiavame všetky nariadenia, snažíme sa pomôcť, a to aj napriek tomu, že nás vláda vytrvalo ignoruje v našich požiadavkách na kompenzácie a tvári sa, ako keby sa ich tento problém netýkal," dodal s tým, že napríklad v Maďarsku takmer neprišlo k zatvoreniu prevádzok, aktuálne čiastočne otvára aj Rakúsko, Taliansko, Poľsko, otvorené je aj v Slovinsku alebo Chorvátsku.



Maloobchodníci sa sťažujú na dlhodobé obmedzovanie ich fungovania, pričom podľa nich nie je jednoznačne preukázané, že by ich prevádzky boli pri dodržaní všetkých hygienických opatrení nebezpečnejšie ako napríklad supermarkety. "Chápeme obavu zo zvýšenia mobility, na druhú stranu túto sme zdvihli pravidelným plošným testovaním. Naše prevádzky vedia byť bezpečné a keďže sa v nich často naraz nemôže nachádzať veľa ľudí, nemôžu byť väčším rizikom ako práca v kancelárii alebo fabrike," tvrdí Krakovský.



ISKM od vlády očakáva jasný postoj, ako chce súčasnú situáciu vyriešiť, zlepšiť stav v nemocniciach a znížiť počty nakazených tak, aby nehrozilo, že maloobchod neotvorí ešte ďalšie mesiace, kým okolité krajiny už budú normálne fungovať. "Ak nechceme cielene zlikvidovať tisícky malých obchodov a dostať desiatky tisíc ľudí na úrady práce a už poskytnutú pomoc zahodiť do koša, musíme mať plán, ako tento stav rýchlo zvrátiť," dodala ISKM.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 70 maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.