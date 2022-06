Obchodníci zo SAMO sú na zaokrúhľovanie platieb pripravení

Bratislava 29. júna (TASR) - Obchodníci zo Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje najväčších predajcov potravín a drogérie, sú na zaokrúhľovanie platieb pripravení. Uviedol to predseda SAMO Martin Krajčovič. Opatrenie podľa neho prinesie viaceré benefity.



Pripomenul, že od 1. júla čaká všetkých podnikateľov povinnosť zaokrúhľovať ceny pri platbách v hotovosti. Týka sa to aj platieb v obchodných prevádzkach. Dôvodom je novela zákona o cenách, ktorej účelom je minimalizovať potrebu používania jednocentových a dvojcentových euromincí.



"Pokladničné systémy obchodníkov združených v SAMO budú k stanovenému dátumu 1. júla plne pripravené na zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti," informoval Krajčovič.



Zaokrúhľovanie je podľa neho finančne neutrálne, spotrebitelia sa nemusia obávať znevýhodnenia pri platbe v hotovosti. "Zároveň nemusia mať obavy z nesprávneho výpočtu zaokrúhlenej sumy. Správnosť zaokrúhlenia zabezpečí softvér pokladní a preškolení boli aj zamestnanci obchodov, ktorí vysvetlia kupujúcim aj prípadné pochybnosti o správnosti zaokrúhlenej výslednej ceny nákupu," podčiarkol Krajčovič.



Upozornil, že najmä v prvých dňoch platnosti zaokrúhľovania hotovostných platieb môže prísť k zvýšeniu týchto dopytov pri pokladniciach. "Aby sme predišli nedorozumeniam pri pokladni, tak aj touto cestou by sme chceli vyzvať spotrebiteľov na vzájomnú ohľaduplnosť," zdôraznil Krajčovič.



Poznamenal, že jednocentové a dvojcentové euromince aj naďalej zostávajú zákonným platidlom, príjemcovia platieb ich budú naďalej povinní prijímať a budú ich môcť aj vydávať pri platbách v hotovosti. Zaokrúhľovanie hotovostných platieb slúži na ich obmedzenie v obehu.



"Obmedzenie používania týchto mincí prinesie osoh pre obchodníkov, štát a aj samotných spotrebiteľov," dodal Krajčovič.



Uzavrel, že cieľom opatrenia je zníženie nákladov podnikateľov, štátu a aj verejnosti, napríklad v bankách pri vložení a spracovaní týchto mincí alebo nepotrebnosťou razenia, ktoré je nákladnejšie ako nominálna hodnota týchto mincí. Takýto systém už funguje vo viacerých európskych štátoch platiacich eurom, ako napríklad v Holandsku, Írsku, Fínsku a ďalších.