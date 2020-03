Obchodníci:Zásobovanie obyvateľstva potravinami zatiaľ nie je ohrozené

Bratislava 12. marca (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR, ktorý združuje slovenských obchodníkov, s plnou vážnosťou sleduje súčasnú situáciu na trhu a často ju konzultuje so svojimi členmi. Uviedol to pre TASR prezident ZO SR Martin Katriak v reakcii na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre nový koronavírus.



"Na základe uvedeného môžem úplne jednoznačne konštatovať, že stav v zásobovaní potravinami na Slovensku je bezproblémový, až na zopár lokalít v SR nemožno hovoriť o nedostatku potravín," spresnil.



Obchody túto náročnú situáciu podľa neho zatiaľ zvládajú a zásobovanie obyvateľstva potravinami nie je ohrozené.



"Väčší problém ako zásobovanie obchodov a poskytovanie kompletnej ponuky potravinového tovaru vidíme v tom, že v dôsledku zatvorenia všetkých typov škôl na Slovensku môže vzniknúť a niekde aj vzniká problém nedostatku zamestnancov v obchodoch," upozornil.



V obchode podľa neho pracuje 95 % žien, pričom drvivá väčšina z nich sú matky so školopovinnými deťmi. "Vzniká reálna hrozba, že pri zatvorení škôl budú naše kolegyne – predavačky nútené zostať doma. Z tohto dôvodu môže vzniknúť otázka zatvárania obchodov," dodal Katriak.



Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.