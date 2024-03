Obchodník s komoditami Archer-Daniels-Midland oznámil pokles zisku

Chicago 12. marca (TASR) - Svetový obchodník s komoditami Archer-Daniels-Midland (ADM) oznámil za 4. štvrťrok prudký pokles zisku, keď tržby klesli o viac než 11 %. Spoločnosť zverejnila výsledky s takmer dvojmesačným oneskorením, čo je dôsledok vyšetrovania účtovných praktík v divízii výživy ADM. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť v utorok oznámila, že čistý zisk za 4. štvrťrok dosiahol 565 miliónov USD (517,12 milióna eur). Na akciu to predstavuje 1,06 USD. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahol čistý zisk ADM 1,02 miliardy USD (1,84 USD/akcia).



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 720 miliónov USD. Na akciu to predstavuje 1,36 USD. Spoločnosť tak nesplnila očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,43 USD.



Tržby Archer-Daniels-Midland dosiahli vo 4. štvrťroku minulého roka 22,98 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 11,4 %.



Vyšetrovanie divízie výživy ADM, ktorá vyrába potravinové prísady pre ľudí aj zvieratá, medzitým pokračuje. Zameriava sa najmä na podozrivé transakcie medzi jednotlivými obchodnými segmentami.



(1 EUR = 1,0926 USD)