Obchodník s komoditami Trafigura dosiahol za minulý rok rekordný zisk

Ženeva 8. decembra (TASR) - Svetový obchodník s komoditami, spoločnosť Trafigura, oznámil za skončený rok 2022/2023 rekordný zisk. Ten mu zabezpečil najmä vývoj v 1. polroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť oznámila za obchodný rok 2022/2023 (skončil sa v septembri) čistý zisk 7,4 miliardy USD (6,87 miliardy eur). To je približne o 5 % viac než pred rokom a nový rekord.



Zároveň dodala, že čo sa týka súčasného obchodného roka, očakáva "normálnejšie" podmienky, nie plné výkyvov ako doteraz. V predchádzajúcom obchodnom roku vysoké výkyvy spôsobovali najmä rastúce ceny energií po invázii Ruska na Ukrajinu a následných problémoch s ich dodávkami.



Trafigura tak vykázala rekordné výsledky štvrtý rok po sebe. Hlavnou mierou sa však pod ostatný rekordný zisk podpísal 1. polrok od októbra do konca marca. Za toto obdobie vygenerovala Trafigura čistý zisk 5,5 miliardy USD, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka predstavuje dvojnásobok.



Vedenie spoločnosti dodalo, že lepším indikátorom vývoja v súčasnom obchodnom roku je práve vývoj v 2. polroku roka 2022/2023, keď sa situácia na trhoch stabilizovala. "Očakávame, že výkyvy na trhu budú podstatne miernejšie, na druhej strane, musíme byť pripravení aj na obdobie neistoty," povedal generálny riaditeľ Trafigury Jeremy Weirs. K rizikám patria nízke zásoby, geopolitické hrozby či budúcoročné voľby v takmer dvoch tretinách demokratického sveta. To všetko spôsobuje, že trhy sú krehké a citlivé na akúkoľvek prudkú zmenu v ponuke aj dopyte.



(1 EUR = 1,0771 USD)