Obchodnú dohodu vidia Briti na 66 %

Londýn 7. októbra (TASR) - Pravdepodobnosť, že Európska únia a Británia uzatvoria obchodnú dohodu, odhaduje Londýn na 66 %. Napriek tomu trvá na konečnom termíne 15. októbra s cieľom dotlačiť vyjednávačov z Bruselu k dohode.



Po oficiálnom vystúpení Británie z EÚ 31. januára začala plynúť 11-mesačná lehota na dosiahnutie dohody, ktorá by riešila obchod v hodnote približne 900 miliárd USD (764,66 miliardy eur). Rozhovory v poslednom období viazli najmä na troch bodoch - rybolove, štátnej pomoci a riešení sporov.



Britská vláda aj naďalej počíta skôr s dohodou ako krachom rokovaní. Na otázku poslanca za konzervatívnu stranu, či pravdepodobnosť obchodnej dohody je stále na úrovni 66 %, šéf úradu britskej vlády na pôde parlamentu odpovedal: "Myslím, že tak by to malo byť správne."



Splnomocnenec britskej vlády pre brexit David Frost však smerom k EÚ upozornil, že aj naďalej platí konečný termín rokovaní o budúcich vzťahoch, ktorý stanovil britský premiér Boris Johnson pred mesiacom a ktorým je 15. október. Európska únia by stav rokovaní s Londýnom mala zhodnotiť na samite, ktorý sa uskutoční 15. a 16. októbra.