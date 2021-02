Obchodný cestovný ruch by sa mal tento rok zotaviť

Londýn 6. februára (TASR) - Obchodný cestovný ruch by sa po útlme v dôsledku pandémie nového koronavírusu mal tento rok zotaviť. Predpokladá to Združenie pre obchodný cestovný ruch GBTA (Global Business Travel Association), podľa ktorého by zotavenie mala umožniť vakcinácia proti chorobe COVID-19. Na úroveň spred koronakrízy sa však tento sektor dostane podľa GBTA najskôr v polovici desaťročia.



Združenie vo svojom najnovšom odhade predpokladá, že výdavky v oblasti obchodného cestovného ruchu by mali tento rok vzrásť o 21 % na 842 miliárd USD (702,66 miliardy eur). V minulom roku dosiahli podľa posledných odhadov 694 miliárd USD, čo oproti roku 2019 predstavuje prepad o 52 %.



Ak sa prognózy pre rok 2020 potvrdia, bude to znamenať 10-násobne väčšie straty v tomto sektore, než aké zaznamenal po teroristických útokoch v USA v septembri 2001 či po svetovej finančnej kríze v roku 2008, uviedlo združenie. Zároveň upozornilo, že aj napriek očakávanému rastu trhu v tomto roku, zotavovanie sektora môže ovplyvniť neistota v súvislosti s rýchlosťou vakcinácie a veľa ovplyvnia aj kroky nového amerického prezidenta Joea Bidena.



"Pre zotavenie sektora bude kľúčové pokračovanie dodávok vakcín na trh, o mnohom však rozhodnú aj kroky Joea Bidena v oblasti svetového obchodu, hraníc a karantény," povedal dočasný generálny riaditeľ GBTA Dave Hilfman.



Výdavky na obchodné cesty by mali rásť aj v ďalších rokoch a v roku 2024 by mohli dosiahnuť približne 1,4 bilióna USD. Priblížili by sa tak k objemu výdavkov v predpandemickom roku 2019, v ktorom dosiahli 1,43 bilióna USD. Na úroveň spred pandémie by sa sektor mal dostať v roku 2025, predpokladá združenie GBTA, podľa ktorého rast v oblasti obchodného cestovného ruchu potiahnu v nasledujúcom desaťročí najmä ekonomiky Ázie a Tichomoria.



(1 EUR = 1,1983 USD)