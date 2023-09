Obchodný deficit Británie sa v júli znížil na 3,446 miliardy GBP

Londýn 13. septembra (TASR) - Obchodný deficit Spojeného kráľovstva sa v júli znížil na 3,446 miliardy libier (4,10 miliardy eur) zo 4,787 miliardy GBP v predchádzajúcom mesiaci. Vývoz sa zotavil z júnového ročného minima a posilnil o 1,8 %, pričom dovoz klesol o 0,2 % na najnižšiu úroveň od februára 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics, ktorý sa odvolal na v stredu zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS.



Predaj tovarov do EÚ sa zvýšil o 3,1 %, najmä vďaka zvýšeným dodávkam ropy do Holandska a Francúzska, ako aj rafinovaných ropných produktov do Belgicka. Vzrástol aj vývoz strojov a dopravných zariadení do krajín európskeho spoločenstva.



Vývoz do krajín mimo EÚ klesol o 1,3 %. Dovoz tovarov z EÚ sa medzitým znížil o 1,8 %, a to najmä v dôsledku poklesu importu chemikálií. Dovoz z krajín mimo EÚ sa zvýšil o 1,4 %.



(1 EUR = 0,85925 GBP)