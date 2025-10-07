< sekcia Ekonomika
Obchodný deficit Českej republiky sa v auguste citeľne znížil
Štatistiky odhalili, že vývoz z ČR sa v auguste 2025 znížil medziročne o 5,7 % na 347,8 miliardy Kč, zatiaľ čo dovoz klesol o 4,3 % na 342,2 miliardy Kč.
Autor TASR
Praha 7. októbra (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Českej republiky sa v auguste 2025 výrazne znížil. Napriek tomu sklamal ekonómov, ktorí očakávali, že klesne ešte viac. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa údajov, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ), sa schodok zahraničnoobchodnej bilancie susednej krajiny v auguste 2025 znížil na 5,6 miliardy Kč (230,38 milióna eur) z 11,3 miliardy Kč v rovnakom mesiaci minulého roka. Analytici však predpovedali, že klesne ešte výraznejšie, na 3,8 miliardy Kč.
Za prvých osem mesiacov 2025 vykázalo Česko obchodný prebytok 142,5 miliardy Kč, čo je o 14,8 miliardy Kč menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka, pričom vývoz vzrástol o 3,4 % a dovoz o 4,1 %.
(1 EUR = 24,308 CZK)
