Obchodný deficit eurozóny klesol v novembri na 9-mesačné minimum

Luxemburg 13. januára (TASR) - Obchodný deficit eurozóny klesol v novembri na najnižšiu úroveň za deväť mesiacov, keď vývoz rástol, zatiaľ čo dovoz zaznamenal pokles. Informoval o tom v piatok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.



Obchodný schodok eurozóny dosiahol po úprave o sezónne vplyvy 15,2 miliardy eur, zatiaľ čo v októbri predstavoval 28,1 miliardy eur. Novembrový deficit je najnižší od februára, v ktorom dosiahol 12,4 miliardy eur.



Výsledky do veľkej miery ovplyvnil pokles dovozu v porovnaní s októbrom, ktorý predstavoval 3,8 %. Vývoz medzitým vzrástol o 1 %.



Na neupravenej báze dosiahol obchodný schodok eurozóny 11,7 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená výrazný rast, keď v novembri 2021 dosiahol deficit 3,9 miliardy eur. V tomto prípade výsledky do veľkej miery ovplyvnili vysoké náklady na dovoz energií.



V porovnaní s novembrom predchádzajúceho roka vzrástol export eurozóny o 17,2 %. Dovoz sa však zvýšil o 20,2 %.



Od začiatku roka do konca novembra vzrástol vývoz z menového bloku medziročne o 18,9 % a dovoz sa zvýšil o 40,5 %. Výsledkom je obchodný deficit na úrovni 305,1 miliardy eur, zatiaľ čo za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka vykázala eurozóna obchodný prebytok 125 miliárd eur.