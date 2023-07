Obchodný deficit eurozóny zaznamenal v máji výrazný pokles

Luxemburg 14. júla (TASR) - Eurozóna vykázala obchodný deficit aj v máji, druhý mesiac po sebe, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však jeho hodnota prudko klesla a dostala sa takmer na nulu. Poukázali na to údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Klesol dovoz aj vývoz, rozsah poklesu dovozu bol však takmer šesťnásobne vyšší. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Eurostat zverejnil, že v máji zaznamenala eurozóna obchodný deficit na úrovni 0,3 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka dosiahol schodok zahraničného obchodu 30,3 miliardy eur. Výsledky sú tak omnoho lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali s medziročným poklesom schodku na 7,6 miliardy eur.



Výsledky ovplyvnil prepad hodnoty dovozu o 12,8 %, čo je najvýraznejší pokles dovozu od januára 2021. Veľkou mierou sa pod to podpísali nižšie ceny dovážaných energií, pokles však zaznamenal aj dovoz chemických produktov a ďalších tovarov. Čo sa týka jednotlivých krajín, dovoz klesol najmä z Číny, Británie, USA, Nórska a Ruska.



Klesla aj hodnota vývozu, avšak iba o 2,3 %. Z jednotlivých krajín sa export znížil najmä do Nórska, Ruska, USA a do Japonska.