Obchodný deficit Francúzska sa v septembri prehĺbil
Export z Francúzska v septembri vzrástol medzimesačne len o 0,1 % na 51,9 miliardy eur, zatiaľ čo import sa zvýšil o 2,5 % na 58,5 miliardy eur.
Autor TASR
Paríž 7. novembra (TASR) - Schodok zahraničného obchodu Francúzska sa v septembri 2025 prehĺbil viac a prekonal aj prognózy ekonómov. Dosiahol pritom najväčšiu hodnotu za tri mesiace, keďže import vzrástol viac ako export. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa najnovších údajov sa obchodný schodok druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v septembri 2025 zvýšil na 6,6 miliardy eur z 5,2 miliardy eur v auguste, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že dosiahne 5,9 miliardy eur.
Export z Francúzska v septembri vzrástol medzimesačne len o 0,1 % na 51,9 miliardy eur, zatiaľ čo import sa zvýšil o 2,5 % na 58,5 miliardy eur.
V septembri najviac vzrástol vývoz z Francúzska do Európskej únie (4,1 %) a Ázie (0,9 %), ale zároveň klesli dodávky na Blízky východ (-22,5 %) a do Ameriky (-1,2 %), kde ich zasiahli clá v USA.
Pokiaľ ide o dovoz do Francúzska, v septembri oproti augustu stúpol najviac import z Ázie (5,5 %) a Ameriky (3,9 %), ale klesol z Afriky (-14,1 %) a Blízkeho východu (-0,1 %).
V medziročnom porovnaní sa vývoz z Francúzska v septembri 2025 zvýšil o 5,9 % a dovoz o 2,5 %.
