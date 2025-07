Obchodný deficit Francúzska v máji vzrástol

Paríž 8. júla (TASR) - Schodok zahraničného obchodu Francúzska sa v máji opäť prehĺbil a dosiahol najvyššiu úroveň za osem mesiacov, keďže export klesol viac ako import. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa najnovších údajov sa obchodný schodok druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v máji 2025 mierne zvýšil na 7,8 miliardy eur z revidovaných 7,7 miliardy eur v apríli. Dosiahol tak najvyššiu hodnotu od septembra 2024, keďže vývoz medzimesačne klesol o 0,3 % na 48,9 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz sa znížil miernejšie, o 0,2 % na 56,7 miliardy eur.



Francúzsko vykázalo v máji pokles vývozu do väčšiny regiónov vrátane Ázie (-14,1 %), Ameriky (-6,4 %), Blízkeho východu (-2,5 %) a Afriky (-0,8 %). Len export do Európskej únie (EÚ) vzrástol, a to o 4,8 %.



Dovoz medzitým klesol z Ameriky (-5,4 %), Blízkeho východu (-2 %) a Ázie (-0,1 %), ale vzrástol z Afriky (8,6 %) a EÚ (1,3 %).