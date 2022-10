Obchodný deficit Francúzska vzrástol v auguste na nový rekord

Paríž 7. októbra (TASR) - Obchodný deficit Francúzska vzrástol v auguste nad 15 miliárd eur, čo predstavuje nový rekord. Rast zaznamenali vývoz aj dovoz, pričom v obidvoch prípadoch boli zaznamenané rekordné hodnoty, objem dovozu však prekonal objem vývozu. TASR o tom informuje na základe správ portálov tradingeconomics a RTTNews.



Obchodný schodok Francúzska dosiahol v auguste 15,3 miliardy eur, čo predstavuje najvyšší deficit v obchode od začatia evidovania príslušných údajov v januári 1997. Na porovnanie, v júli predstavoval deficit po revízii smerom nahor 14,78 miliardy eur.



Ešte výraznejšie sa schodok prehĺbil v porovnaní s augustom minulého roka, v ktorom dosiahol 6,61 miliardy eur. Výsledky boli horšie aj v porovnaní s očakávaniami, keď ekonómovia počítali s deficitom na úrovni 14,83 miliardy eur.



Výsledky ovplyvnil výrazný rast hodnoty dovozu, za čím sú najmä drahé energie. Dovoz vzrástol medzimesačne o 4,3 % na rekordných 66,5 miliardy eur, pričom najviac Francúzsko zvýšilo dovoz z Afriky (14,3 %) a z krajín Európskej únie (4,6 %).



Aj export sa zvýšil, pričom rovnako dosiahol rekordnú úroveň. Hodnota vývozu dosiahla v auguste 51,2 miliardy eur, čo predstavuje zvýšenie o 4,5 %. Výrazne vzrástol vývoz energií, ako aj dopravných zariadení, pričom najviac sa vývoz zvýšil do Afriky a Ázie. Do Afriky vzrástol o 13,5 % a do ázijských krajín o 10,7 %.



V medziročnom porovnaní export vzrástol v auguste o 20,1 %. Hodnota dovozu sa však zvýšila omnoho výraznejšie, v tomto prípade rast v porovnaní s augustom minulého roka dosiahol 33,7 %.