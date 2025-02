Obchodný deficit Japonska sa v januári výrazne prehĺbil

Tokio 19. februára (TASR) - Schodok zahraničnoobchodnej bilancie Japonska sa v januári 2025 výrazne prehĺbil, keďže export vzrástol menej ako import. Uviedlo to v stredu japonské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa údajov ministerstva Japonsko vykázalo v januári 2025 deficit v obchode s tovarom vo výške 2,758 bilióna jenov (17,39 miliardy eur) po schodku 1,766 bilióna JPY v rovnakom mesiaci minulého roka.



Vývoz pritom v januári medziročne vzrástol, už štvrtý mesiac po sebe, a to o 7,2 % na 7,863 bilióna jenov. To však bolo menej, než jeho zvýšenie o 7,9 %, ktoré očakávali analytici.



Zároveň sa dovoz v januári zvýšil oveľa viac, medziročne o 16,7 % na 10,622 bilióna jenov, zatiaľ čo analytici odhadovali, že stúpne o 9,7 %. Dosiahol tak najväčšiu hodnotu za 26 mesiacov.



Japonsko zaznamenalo v obchode s USA prebytok takmer 477 miliárd JPY. Tokio má obavy zo zavedenia ciel v USA a požiadalo Washington, aby vylúčili Japonsko z tzv. recipročných ciel, ako aj z ciel na oceľ a hliník. USA sú už dlho jedným z najdôležitejších obchodných partnerov Japonska.



(1 EUR = 158,55 JPY)