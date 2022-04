Obchodný deficit Japonska štvornásobne prekonal očakávania trhov

Tokio 20. apríla (TASR) - Japonsko zaznamenalo minulý mesiac prudký rast obchodného deficitu, pričom jeho hodnota štvornásobne prekonala odhady trhov. Obchodnú bilanciu ovplyvnil prudký rast cien dovážaných energií, a, naopak, výrazné spomalenie rastu vývozu do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Vývoz Japonska vzrástol v marci oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 14,7 %, zatiaľ čo dovoz vyskočil až o 31,2 %, uviedlo v stredu japonské ministerstvo financií. Rast dovozu tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom o necelých 29 %.



V oblasti vývozu sa nepriaznivo vyvíjal najmä vývoz do Číny. Zatiaľ čo vo februári vzrástol export do najväčšej ázijskej ekonomiky o 25,8 %, v marci dosiahol jeho rast iba 2,9 %.



Výsledkom je marcový obchodný deficit Japonska 412,4 miliardy jenov (2,98 miliardy eur). Ten je tak štvornásobne vyšší, než očakávali analytici, ktorí počítali so schodkom na úrovni 100,8 miliardy jenov. Na druhej strane, je to najnižší obchodný deficit Japonska za päť mesiacov. Napríklad vo februári dosiahol obchodný schodok 669,7 miliardy jenov.



(1 EUR = 138,40 JPY)