Obchodný deficit Japonska v decembri klesol

Tokio 19. januára (TAS) - Obchodný deficit Japonska vlani v decembri klesol na päťmesačné minimum. Ale za celý rok 2022 dosiahol najväčšiu úroveň v histórii týchto údajov, keďže hodnota dovážaných energií prudko stúpla. Oznámilo to vo štvrtok japonské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Konkrétne, schodok zahraničnoobchodnej bilancie Japonska v decembri 2022 klesol na päťmesačné minimum 1,45 bilióna jenov (10,37 miliardy eur) z 2,03 bilióna JPY v decembri 2021. Analytici predpovedali Japonsku v decembri obchodný deficit 1,65 bilióna JPY.



Vývoz z Japonska sa vlani v decembri zvýšil medziročne o 11,5 % na 8,787 bilióna JPY. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne len o 10,1 % po náraste o 20 % v novembri. Decembrový rast exportu bol najpomalší od januára minulého roka.



Podobne sa zmiernil aj rast dovozu, a to na 20,6 % (10,236 bilióna JPY) z 30,3 % v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo ekonómovia predpokladali, že stúpne o 22,4 %.



Spomalenie exportu odrážalo slabší rast exportných cien, keďže japonský jen minulý mesiac vzrástol, uviedol ekonóm Capital Economics Darren Tay.



Za celý rok 2022 sa obchodný deficit Japonska prehĺbil na 19,97 bilióna JPY v dôsledku prudko rastúcich účtov za energie a slabšieho jenu. To je najväčší obchodný schodok Japonska od začiatku porovnateľných záznamov v roku 1979. Predchádzajúci najvyšší obchodný deficit vykázalo Japonsko v roku 2014, keď dosiahol 12,82 bilióna JPY.



Hodnota dovozu vlani vzrástla po tom, čo vojna na Ukrajine zdvihla ceny energií. Situáciu ešte zhoršilo prudké oslabenie jenu voči americkému doláru.



(1 EUR = 139,79 JPY)