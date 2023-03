Obchodný deficit Japonska vo februári klesol

Tokio 16. marca (TASR) - Japonsko vykázalo aj vo februári schodok zahranično-obchodnej bilancie, už 19. mesiac po sebe, ale menší ako v predchádzajúcom mesiaci. Prispelo k tomu spomalenie rastu dovozu. Uviedlo to vo štvrtok japonské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Obchodný schodok tretej najväčšej svetovej ekonomiky sa vo februári 2023 znížil na 897,7 miliardy jenov (6,43 miliardy eur) z 3,5 bilióna JPY v januári, informovalo ministerstvo financií. Ekonómovia pritom očakávali vo februári deficit na úrovni 1,07 bilióna JPY.



Február bol už 19. mesiac v rade, keď Japonsko zaznamenalo obchodný deficit, čo je najdlhšie obdobie od roku 2015.



Dovoz pritom v sledovanom období stúpol medziročne o 8,3 % na 8,552 bilióna JPY. Ekonómovia pritom očakávali, že sa zvýši o 12,2 % potom, ako v januári vyskočil o 17,5 %. Február bol už 25. mesiac po sebe, keď import vzrástol, aj keď najpomalším tempom od marca 2021 v dôsledku zmierňovania cien komodít.



Vývoz z Japonska sa vo februári 2023 zvýšil medziročne o 6,5 % na 7,655 bilióna JPY, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že stúpne o 7,1 % (o 3,5 % v januári).



Správa ministerstva tiež ukázala, že vývoz do USA vzrástol o 14,9 % a do Európy o 18,6 %, ale do Číny klesol o 10,9 %.



(1 EUR = 139,51 JPY)