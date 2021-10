Obchodný deficit Lotyšska dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2007

Riga 11. októbra (TASR) - Deficit zahranično-obchodnej bilancie Lotyšska sa v auguste 2021 prehĺbil a dosiahol najvyššiu úroveň za vyše 14 rokov. Prispel k tomu strmý nárast importu, ktorý prekonal zvýšenie exportu. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad.



Konkrétne sa obchodný schodok pobaltskej krajiny v auguste zvýšil na 500,4 milióna eur zo 152,2 milióna eur v rovnakom mesiaci minulého roka a je najväčší od júla 2007.



Dovoz pritom medziročne vyskočil o 56,3 % na rekordnú hodnotu 1,947 miliardy eur, a to najmä v dôsledku zvýšeného importu dopravných prostriedkov, predovšetkým vozidiel a ich častí, ako aj minerálov, základných kovov a výrobkov z nich a tiež dreva a výrobkov z dreva.



Dovoz z Európskej únie (EÚ) sa v auguste zvýšil medziročne o 32,6 % a dovoz zo Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), ktoré tvoria bývalé sovietske republiky, vyskočil o 100 %.



Augustový vývoz medzitým vzrástol medziročne o 32,3 % na 1,446 miliardy eur, z toho export do krajín EÚ stúpol o 31,8 % a do SNŠ sa zvýšil o 8,8 %.