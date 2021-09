Obchodný deficit Rakúska v júni prudko vzrástol

Viedeň 7. septembra (TASR) - Obchodný deficit Rakúska zaznamenal v júni prudký rast, keď z necelých 107 miliónov eur pred rokom vyskočil nad 1,5 miliardy eur. Vývoz síce vzrástol o viac než pätinu, dovoz sa však zvýšil o viac než tretinu.



Ako uviedol v utorok rakúsky štatistický úrad, obchodný schodok dosiahol v júni takmer 1,56 miliardy eur. Na porovnanie, v júni minulého roka vykázalo Rakúsko obchodný deficit na úrovni 106,76 milióna eur.



Dôvodom bol najmä prudký rast dovozu. Ten sa zvýšil medziročne o 33,1 %, keď Rakúsko výrazne zvýšilo dovoz najmä z krajín mimo Európskej únie. Dovoz z týchto štátov vzrástol o 46,1 %. Zvýšil sa aj dovoz z ostatných štátov EÚ, a to o 27,2 %.



Rast zaznamenal aj export, zvýšil sa však iba o 20,1 %. V tomto smere ho viac podporili štáty EÚ, do ktorých export Rakúska vzrástol v júni o 23,6 %. Do štátov mimo EÚ sa rakúsky vývoz zvýšil o 15,3 %.