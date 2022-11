Obchodný deficit Rakúska vzrástol v auguste na historické maximum

Viedeň 8. novembra (TASR) - Zahraničný obchod Rakúska pokračoval v auguste v deficite, ktorého hodnota dosiahla rekord, keď v medziročnom porovnaní vzrástol schodok takmer dvojnásobne. Export sa síce zvýšil o takmer 18 %, dovoz však vzrástol o viac než pätinu. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje rakúskeho štatistického úradu. Informoval o tom portál RTTNews.



Rakúsko vykázalo v auguste obchodný schodok na úrovni 2,33 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka predstavoval deficit zhruba 1,36 miliardy eur. Augustový deficit bol tak najvyšší od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1953.



Vývoz vzrástol medziročne o 17,9 %, dovoz sa však zvýšil až o 23,1 %. Pod vysoký rast dovozu sa podpísal najmä dovoz pohonných látok a energií, ktorých hodnota vyskočila o takmer 67 %.



V prípade vývozu Rakúsko svoj export vo väčšej miere realizovalo do zvyšných krajín Európskej únie. Export do týchto štátov vzrástol o 18,7 %. Vývoz do krajín mimo EÚ sa zvýšil o 16,2 %.