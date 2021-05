Obchodný deficit Španielska bol v marci najnižší za 36 rokov

Madrid 17. mája (TASR) - Schodok zahraničnoobchodnej bilancie Španielska v marci prudko klesol a dosiahol najnižšiu hodnotu za 36 rokov. Export aj import pritom výrazne vzrástli, ale hodnota importu bola len o málo väčšia ako hodnota exportu. Ukázali to v pondelok najnovšie údaje španielskeho ministerstva obchodu.



Presnejšie, obchodný schodok štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v marci 2021 prepadol na 411,9 milióna eur z 2 miliárd eur v rovnakom mesiaci minulého roka. To je najmenší obchodný deficit Španielska od roku 1985.



Marcový vývoz pritom prudko vzrástol o 29,9 % na 29,1 miliardy eur, z toho vývoz do krajín EÚ sa v marci zvýšil o 37,1 % a mimo EÚ stúpol export do USA o 20,5 % a do Číny o 41,1 %.



Dovoz do Španielska však v marci tiež výrazne vzrástol, a to o 20,5 % na 28,7 miliardy eura. Import z EÚ v sledovanom období stúpol o 20,6 % a v prípade krajín mimo Únie sa najviac zvýšil dovoz z Číny, o 74,8 %.