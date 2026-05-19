Obchodný deficit Španielska klesol, ekonomiku podporil rast exportu
Autor TASR
Madrid 19. mája (TASR) - Obchodný deficit Španielska zaznamenal v marci medziročný pokles o viac než miliardu eur, k čomu prispel výrazný rast exportu. Rástol síce aj dovoz, avšak podstatne miernejším tempom. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje španielskeho ministerstva hospodárstva. Informovala o tom agentúra DPA.
Schodok zahraničného obchodu Španielska dosiahol v marci 4,4 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval deficit 5,5 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa, naopak, schodok zvýšil, keď vo februári dosiahol 3,3 miliardy eur.
Za medziročným výrazným poklesom deficitu je najmä omnoho výraznejší rast vývozu než dovozu. Export vzrástol v marci medziročne o 5,1 %, zatiaľ čo dovoz iba o 1,6 %. Španielsko vyviezlo napríklad o 31,2 % viac surovín než v marci minulého roka, na druhej strane, dovoz automobilov, ktoré patrili k hlavným dovozným artiklom, vzrástol o 8,4 %.
Za celý 1. štvrťrok predstavoval obchodný deficit Španielska 11,7 miliardy eur. Oproti prvým trom mesiacom minulého roka tak klesol o 3,4 miliardy eur. Opäť ho potiahol pozitívny vývoj exportu, ktorý vzrástol o 0,7 %, zatiaľ čo dovoz o 2,5 % klesol.
