< sekcia Ekonomika
Obchodný deficit Španielska sa v apríli prehĺbil na vyše 5 miliárd eur
Dôvodom je pokračujúci výraznejší rast dovozu než vývozu.
Autor TASR
Madrid 23. júna (TASR) - Obchodný deficit Španielska sa v apríli výrazne prehĺbil. Z necelých 4 miliárd eur v apríli minulého roka vyskočil na tohtoročných viac než 5 miliárd eur. Dôvodom je pokračujúci výraznejší rast dovozu než vývozu. Údaje španielskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Schodok zahraničného obchodu Španielska dosiahol v apríli 5,2 miliardy eur. V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval 3,9 miliardy eur.
Vývoz vzrástol medziročne o 5,8 % na 34,4 miliardy eur, k čomu prispel vyšší export energetických a chemických produktov. Španielsko smerovalo svoje výrobky najmä do Nemecka, Belgicka a Portugalska.
Dovoz však zaznamenal ešte výraznejší rast. Zvýšil sa o 8,7 % na 39,6 miliardy eur, a to pre výrazne vyšší dovoz energetických produktov. Tie Španielsko doviezlo najmä z Kazachstanu, Nigérie a Líbye. Okrem toho zvýšilo dovoz automobilov a polotovarov mimo chemického sektora.
Schodok zahraničného obchodu Španielska dosiahol v apríli 5,2 miliardy eur. V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval 3,9 miliardy eur.
Vývoz vzrástol medziročne o 5,8 % na 34,4 miliardy eur, k čomu prispel vyšší export energetických a chemických produktov. Španielsko smerovalo svoje výrobky najmä do Nemecka, Belgicka a Portugalska.
Dovoz však zaznamenal ešte výraznejší rast. Zvýšil sa o 8,7 % na 39,6 miliardy eur, a to pre výrazne vyšší dovoz energetických produktov. Tie Španielsko doviezlo najmä z Kazachstanu, Nigérie a Líbye. Okrem toho zvýšilo dovoz automobilov a polotovarov mimo chemického sektora.