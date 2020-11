Obchodný deficit Španielska sa v septembri strmo znížil

Madrid 19. novembra (TASR) - Schodok zahranično-obchodnej bilancie Španielska sa v septembri strmo znížil. Dôvodom bol oveľa väčší pokles importu ako exportu. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu INE.



Podľa najnovších štatistík sa obchodný deficit štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v septembri 2020 znížil na 1,48 miliardy eur zo 4,26 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.



Dovoz sa pritom prepadol o 10,8 % na 24,74 miliardy eur, zatiaľ čo vývoz klesol o 0,9 % na 23,25 miliardy eur.



Na strane dovozu sa najviac znížil import energetických produktov (-47,8 %), polotovarov (-15,5 %), vozidiel (-11,1 %), potravín, nápojov a tabaku (-9,2 %) a kapitálových produktov (-7,6 %).



Spomedzi kľúčových obchodných partnerov najstrmšie klesol dovoz z eurozóny (-7,1 %), Spojeného kráľovstva (-29,8 %) a USA (-13,8 %).



V rámci vývozu sa najviac znížil predaj energetických výrobkov (-49,2 %), priemyselného spotrebného tovaru (-3 %) a chemikálií (-2,3 %).



Export do Británie pritom klesol o 13,4 % a do USA o 16,7 %.



Za celý 3. štvrťrok sa obchodná bilancia Španielska skončila s deficitom 3,53 miliardy eur po prebytku 80 miliónov eur v období apríl - jún 2020.