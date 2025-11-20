< sekcia Ekonomika
Obchodný deficit Španielska sa v septembri prehĺbil
Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje španielskeho ministerstva hospodárstva.
Autor TASR
Madrid 20. novembra (TASR) - Obchodný deficit Španielska sa v septembri 2025 prehĺbil, keďže dovoz rástol rýchlejšie ako vývoz. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje španielskeho ministerstva hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Podľa týchto údajov sa schodok zahraničnoobchodnej bilancie štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v septembri 2025 vyšplhal na 6 miliárd eur z 3,29 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Bol to jeho najväčší nárast od januára.
Dovoz pritom vyskočil o 10,1 % na 38,4 miliardy eur, zatiaľ čo vývoz sa zvýšil o 2,6 % na 32,4 miliardy eur.
Spomedzi kľúčových partnerov Španielska vzrástol v septembri import z Číny (10,1 %), Francúzska (16 %), USA (22,1 %), Talianska (7,4 %) a Portugalska (5,8 %). A export sa v sledovanom období zvýšil v prípade Francúzska (5,5 %), Portugalska (4,6 %) a USA (4,9 %), zatiaľ čo vývoz do Spojeného kráľovstva klesol (6,6 %).
