Obchodný deficit Španielska v decembri aj za celý rok vzrástol

Madrid 17. februára (TASR) - Schodok zahraničnoobchodnej bilancie Španielska sa v decembri 2021 prehĺbil a dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2010 v dôsledku obrovského zdraženia dovážaných energií. Za celý minulý rok sa obchodný schodok Španielska takmer zdvojnásobil, aj keď export z krajiny vzrástol a prekonal aj úroveň pred pandémiou nového koronavírusu.



Podľa colných údajov sa obchodný deficit štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v decembri 2021 vyšplhal na 5,3 miliardy eur z 1,1 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2020. Dosiahol tak najvyššiu hodnotu od decembra 2010, keďže dovoz medziročne vyskočil o 38,3 % na 33 miliárd eur, pričom ceny energetických produktov stúpli medziročne o 157,2 %, z toho ceny plynu vyskočili o 408,4 %.



Export medzitým v poslednom mesiaci minulého roka vzrástol o 21,3 % na 27,6 miliardy eur.



Za celý minulý rok sa export tovarov zo Španielska zvýšil o 21,2 % približne na 317 miliárd eur. Prekonal tak aj predpandemickú úroveň napriek problémom v globálnych dodávateľských reťazcoch a negatívnemu vplyvu brexitu. A zároveň dovoz do Španielska vlani stúpol takmer o 25 % na 343 miliárd eur v dôsledku prudkého zvýšenia cien energií.



Schodok v obchode sa tak oproti roku 2020 takmer zdvojnásobil na 26 miliárd eur.



Bez započítania energetických produktov by vlaňajší obchodný deficit predstavoval len 852 miliónov eur po prebytku 1,1 miliardy eur v roku 2020.



Vývoz do Británie bol minulý rok stále o 5,4 % pod úrovňou z roku 2019. A dovoz britského tovaru klesol o 26 % po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie v januári 2021.



Podľa nemenovaného zdroja z ministerstva obchodu uvoľnenie obchodného napätia medzi Európou a Spojenými štátmi tiež pomohlo oživeniu španielskeho exportu.



Španielsko bolo jednou z krajín, ktoré zasiahli clá v USA pre spory o dotácie pre výrobcu lietadiel Airbus a dane pre veľké technologické spoločnosti.