Obchodný deficit Španielska v septembri výrazne vzrástol

Madrid 22. novembra (TASR) - Obchodný deficit Španielska zaznamenal v septembri v medziročnom porovnaní výrazný rast. Dovoz aj vývoz prudko vzrástli, tempo rastu dovozu však bolo o niečo výraznejšie. Lepšie sa vyvíjal obchod Španielska v medzimesačnom porovnaní, keď zaznamenal prudký pokles. Na druhej strane, augustový deficit dosiahol viac než dvojročné maximum.



Ako v pondelok uviedlo španielske ministerstvo priemyslu, obchodný schodok Španielska dosiahol v októbri 2,4 miliardy eur. V rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval deficit 1,5 miliardy eur.



Dovoz sa zvýšil o 24,2 %, pričom dosiahol historické maximum. Najvýraznejšie sa pod to podpísal dovoz energetických produktov a chemikálií. Výrazne vzrástol aj vývoz. Rast dosiahol 21,9 %, čo tiež predstavuje nový rekord. Španieli v najväčšej miere vyvážali chemické a energetické produkty a polotovary.



V medzimesačnom porovnaní však obchodný schodok výrazne klesol, keď v auguste dosiahol takmer 3,8 miliardy eur. To bol najvyšší schodok od septembra 2019.



Za deväť mesiacov zaznamenal obchodný deficit 13,27 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 19,5 %.