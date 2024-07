Obchodný deficit Spojeného kráľovstva sa v máji znížil

Londýn 11. júla (TASR) - Obchodný deficit Spojeného kráľovstva sa v máji 2024 znížil, ale za tri mesiace od začiatku marca do konca mája vzrástol. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konkrétne, schodok zahranično-obchodnej bilancie Spojeného kráľovstva sa v máji znížil na 4,89 miliardy libier (5,79 miliardy eur) zo smerom nadol revidovaných 6,42 GBP v apríli.



Dovoz pritom medzimesačne klesol o 2,8 % na 74,7 miliardy GBP a vývoz sa znížil o 0,9 % na 69,8 miliardy GBP.



Štatistiky ukázali tiež, že dovoz tovarov klesol v máji o 4,6 %, najmä v dôsledku nižšieho importu z Európskej únie (EÚ), zatiaľ čo dovoz služieb naopak vzrástol o 0,4 %.



A zároveň, vývoz tovaru sa znížil o 2,5 % v dôsledku poklesu exportu do EÚ, ale vývoz služieb stúpol o 0,3 %.



Za tri mesiace do konca mája 2024 sa obchodný deficit Spojeného kráľovstva zvýšil o 1,6 miliardy GBP na 9,2 miliardy GBP, informoval ONS. Dôvodom bol pokles exportu o 0,9 % a nárastu importu o 1,9 %.



Štatistiky odhalili, že deficit v obchode s tovarom za tri mesiace do mája 2024 vzrástol o 3,3 miliardy GBP na 48,2 miliardy GBP, zatiaľ čo prebytok v obchode so službami sa zvýšil o 1,7 miliardy GBP na 39 miliárd GBP.



(1 EUR = 0,84518 GBP)