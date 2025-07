Obchodný deficit Spojeného kráľovstva sa v máji znížil

Londýn 11. júla (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Spojeného kráľovstva v máji 2025 klesol, keďže vývoz rástol rýchlejšie ako dovoz. Prispelo k tomu aj zvýšenie vývozu do USA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Obchodný deficit Spojeného kráľovstva sa v máji 2025 znížil na 5,70 miliardy libier (6,61 miliardy eur) z aprílových 6,50 miliardy GBP. Vývoz pritom medzimesačne vzrástol o 1,2 % na 74,31 miliardy GBP, zatiaľ čo dovoz stúpol len o 0,1 % na 80,01 miliardy GBP.



K májovému nárastu exportu z Británie prispel vývoz tovarov do Európskej únie (EÚ), ktorý sa zvýšil o 2,9 %. Vývoz do krajín mimo EÚ vzrástol o 1,5 %, najmä vďaka silnejšiemu vývozu do USA. Konkrétne, britský export do USA v máji stúpol o 300 miliónov GBP po prudkom znížení v apríli o 2 miliardy GBP, čo bol najväčší medzimesačný pokles od začiatku mesačných záznamov v roku 1997.



Medzitým dovoz tovaru z USA do Spojeného kráľovstva v máji klesol o 900 miliónov GBP vďaka nižším cenám plynu a ropy.



(1 EUR = 0,8627 GBP)