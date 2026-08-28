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Obchodný deficit Turecka v júli medziročne vzrástol
V júni dosiahol schodok zahraničného obchodu 10,4 miliardy USD.
Autor TASR
Istanbul 28. augusta (TASR) - Obchodný deficit Turecka sa v júli medziročne zvýšil. Dovoz totiž rástol rýchlejšie ako vývoz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Deficit zahraničnej obchodnej bilancie v júli 2026 stúpol na 7,3 miliardy USD (6,27 miliardy eur) zo 6,5 miliardy USD v rovnakom mesiaci pred rokom, uviedol turecký štatistický úrad. V júni dosiahol schodok zahraničného obchodu 10,4 miliardy USD. Bez započítania energetických produktov a nemenového zlata predstavoval deficit zahraničného obchodu 2,41 miliardy USD.
Vývoz v júli medziročne vzrástol o 2,9 % a dovoz o 5,1 %. Najvýznamnejším exportným trhom Turecka bolo v júli Nemecko, za ktorým nasledovali nasledované Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Irak a Taliansko.
Na strane dovozu Turecko najviac tovarov importovalo z Číny, Ruska a Nemecka.
(1 EUR = 1,1643 USD)
Deficit zahraničnej obchodnej bilancie v júli 2026 stúpol na 7,3 miliardy USD (6,27 miliardy eur) zo 6,5 miliardy USD v rovnakom mesiaci pred rokom, uviedol turecký štatistický úrad. V júni dosiahol schodok zahraničného obchodu 10,4 miliardy USD. Bez započítania energetických produktov a nemenového zlata predstavoval deficit zahraničného obchodu 2,41 miliardy USD.
Vývoz v júli medziročne vzrástol o 2,9 % a dovoz o 5,1 %. Najvýznamnejším exportným trhom Turecka bolo v júli Nemecko, za ktorým nasledovali nasledované Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Irak a Taliansko.
Na strane dovozu Turecko najviac tovarov importovalo z Číny, Ruska a Nemecka.
(1 EUR = 1,1643 USD)