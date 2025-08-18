< sekcia Ekonomika
Obchodný deficit Ukrajiny vzrástol v 1. polroku o takmer 50 %
Schodok Ukrajiny v obchode s tovarom dosiahol za prvých šesť mesiacov tohto roka v prepočte 18,51 miliardy USD (15,84 miliardy eur).
Autor TASR
Kyjev 18. augusta (TASR) - Obchodný deficit Ukrajiny vzrástol za 1. polrok tohto roka medziročne o takmer 50 %. Vývoj schodku výrazne ovplyvnil vysoký rast dovozu, zatiaľ čo vývoz zaznamenal pokles. Informovali o tom agentúry Interfax a Reuters, ktoré zverejnili údaje ukrajinského štatistického úradu.
Schodok Ukrajiny v obchode s tovarom dosiahol za prvých šesť mesiacov tohto roka v prepočte 18,51 miliardy USD (15,84 miliardy eur). Za 1. polrok minulého roka zaznamenala krajina deficit na úrovni 12,43 miliardy USD.
Export dosiahol 20,05 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 4,2 %. Na druhej strane, dovoz vyskočil o 15,6 % na 38,56 miliardy USD.
Čo sa týka mesiaca jún, export upravený o sezónne vplyvy klesol medzimesačne o 5,6 % na 3,32 miliardy USD, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 2,8 % na 7,19 miliardy USD. Obchodný schodok potom v júni dosiahol 3,87 miliardy USD. V máji predstavoval 3,47 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1688 USD)
