Obchodný deficit USA klesol na vyše 3-ročné minimum

Washington 7. januára (TASR) - Výrazný rast vývozu a pokles dovozu umožnil Spojeným štátom stlačiť obchodný deficit za mesiac november na vyše trojročné minimum. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu.



Podľa informácií ministerstva dosiahli USA v novembri obchodný schodok 43,1 miliardy USD (38,50 miliardy eur), čo je najnižšia úroveň deficitu od októbra 2016. V októbri 2019 predstavoval 46,9 miliardy USD, čo medzimesačne znamená pokles o 8,2 %. Aj z pohľadu percentuálnej zmeny to predstavuje výrazný pokles, najväčší od januára minulého roka.



Výsledok je lepší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s poklesom deficitu na 43,8 miliardy USD z pôvodne udávanej októbrovej hodnoty na úrovni 47,2 miliardy USD.



Vývoz sa zvýšil o 0,7 % na 208,6 miliardy USD. Naopak, dovoz klesol o 1 % na 251,7 miliardy USD, k čomu mohol prispieť aj obchodný spor s Čínou.



Politicky citlivý schodok v obchode s Čínou klesol v novembri o 15,7 % na 26,4 miliardy USD. Dovoz z Číny sa znížil o 9,2 %, zatiaľ čo vývoz do ázijskej krajiny vzrástol o 13,7 %. Klesol aj obchodný deficit USA s Európskou úniou, a to o 20,2 % na 13,1 miliardy USD.



Vývoj obchodného schodku v novembri dáva USA šancu na dosiahnutie prvého celoročného poklesu obchodného deficitu za šesť rokov, čo je jedným z cieľov amerického prezidenta Donalda Trumpa. Klesajúci obchodný schodok by tak mohol prispieť k podpore hospodárskeho rastu za 4. kvartál. Na druhej strane, pokles dovozu spotrebiteľských tovarov naznačuje ochladzovanie domáceho dopytu.



(1 EUR = 1,1194 USD)