Obchodný deficit USA s Vietnamom rastie, prekonal 110 miliárd USD

Hanoj/Washington 8. januára (TASR) - Obchodný deficit Spojených štátov s Vietnamom vzrástol za 11 mesiacov minulého roka medziročne o takmer pätinu, pričom prekročil 110 miliárd USD. Vietnam tak dosiahol štvrtý najvyšší prebytok v obchode s USA po Číne, Európskej únii a Mexiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na základe najnovších údajov, ktoré zverejnil americký štatistický úrad, sa obchodný schodok USA s Vietnamom zvýšil v období január až november 2024 po úprave o sezónne vplyvy medziročne o takmer 18 % na 111,6 miliardy USD (107,38 miliardy eur). V roku 2023 predstavoval vietnamský obchodný prebytok s USA za rovnaké obdobie 94,8 miliardy USD. Na neupravenej báze bol prebytok Vietnamu ešte vyšší a dosiahol 113,1 miliardy USD.



Výrazne sa pod to podpísal prudký pokles kurzu vietnamského dongu. Podľa analytikov to pre Vietnam predstavuje vysoké riziko, ak sa do úvahy vezmú hrozby novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pohrozil clami na úrovni až 20 % na dovoz všetkých tovarov do USA. Toto riziko pre Vietnam ešte viac zvýšil pokles kurzu dongu oproti doláru v minulých mesiacoch, pričom kurz vietnamskej meny sa dostal na takmer historické minimum. Washington tento vývoj pozorne sleduje, pričom Vietnam patrí do skupiny krajín, ktoré USA preverujú pre potenciálnu manipuláciu meny.



"Ak budú mať Američania pocit, že Vietnam drží kurz svojej meny nízko s cieľom dosiahnuť obchodné výhody, mohli by krajinu opätovne obviniť z menovej manipulácie," povedal Leif Schneider z právnickej firmy Luther vo Vietname.



Na záver Trumpovho prvého obdobia v Bielom dome (2017 - 2021) totiž americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo Vietnam a Švajčiarsko z manipulácie meny po tom, ako ich centrálne banky intervenovali s cieľom oslabiť v tom období vysoký kurz meny. V tejto súvislosti vietnamská centrálna banka ešte pred zverejnením údajov o vývoji zahraničného obchodu uviedla, že bude sledovať kroky Trumpa a adekvátne na ne reagovať.



(1 EUR = 1,0393 USD)