Obchodný deficit USA sa v septembri zvýšil

Washington 3. novembra (TASR) - Schodok zahraničnoobchodnej bilancie USA sa v septembri zvýšil po piatich mesiacoch poklesu. Dôvodom bol nárast importu a pokles exportu, pravdepodobne pre posilnenie dolára a oslabovanie globálneho dopytu. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hoci je domáci dopyt v USA silný, analytici varovali, že vzhľadom na vysoké tempo rastu inflácie pravdepodobne zoslabne.



Podľa najnovších údajov sa obchodný deficit USA v septembri zvýšil medziročne o 11,6 % na 73,3 miliardy USD (73,98 miliardy eur) z revidovaných 65,7 miliardy USD v auguste.



Export pritom klesol o 1,1 % na 258 miliárd USD z augustových 260,8 miliardy USD v dôsledku slabnúceho vonkajšieho dopytu a silného dolára. Dovoz sa zvýšil o 1,5 % na 331,3 miliardy USD, k čomu prispeli najmä dodávky polovodičov a spotrebného tovaru, vrátane mobilných telefónov.



Politicky citlivý deficit USA v obchode s Čínou sa v septembri znížil o 1,4 miliardy USD na 32,1 miliardy USD, informovalo ministerstvo.



Hoci bol dopyt zo strany amerických spotrebiteľov v septembri silný, prudko stúpajúca inflácia vyvoláva obavy z jeho spomalenia, keďže mnohé rodiny budú nútené minúť väčšiu časť svojich príjmov na základné tovary.



Americká centrálna banka agresívne zvyšuje úrokové sadzby, aby ochladila ekonomiku a zabrzdila prudko rastúce ceny. Vyššie úrokové sadzby posilnili aj americký dolár, čím sa export z USA stal relatívne drahším, čo by mohlo mať negatívne dôsledky aj v budúcnosti.



"Pri pohľade do budúcnosti je pravdepodobné, že obchodné toky sa oslabia," uviedla v analýze Rubeela Farooqiová, ekonómka High Frequency Economics.



(1 EUR = 0,9908 USD)