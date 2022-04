Obchodný deficit USA sa vo februári udržal blízko historického maxima

Washington 5. apríla (TASR) - Obchodný deficit USA sa vo februári znížil, pokles bol však minimálny. To znamená, že schodok zotrváva v blízkosti historického maxima. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ serverov RTTNews a tradingeconomics.



Ministerstvo obchodu oznámilo, že obchodný deficit USA dosiahol vo februári 89,18 miliardy USD (81,04 miliardy eur), zatiaľ čo v januári predstavoval 89,22 miliardy USD. Rástol ako vývoz, tak dovoz, pričom v obidvoch prípadoch bol zaznamenaný rekord.



Napriek poklesu však obchodný schodok USA zaostal za očakávaniami, keďže ekonómovia počítali s poklesom deficitu až na 88,5 miliardy USD. Vychádzali pritom z pôvodnej úrovne za január, ktorú ministerstvo obchodu stanovilo na 89,7 miliardy USD.



Hodnota dovozu sa zvýšila o 1,3 % na rekordných 317,8 miliardy USD. Nové maximum zaznamenal aj vývoz, ktorý za február predstavoval 228,6 miliardy USD. To znamená rast o 1,8 %.



Spojené štáty opäť zaznamenali obchodný schodok s Čínou, ktorý dosiahol 41,2 miliardy USD, ako aj s Európskou úniou, Mexikom a Kanadou. Deficit USA s EÚ predstavoval vo februári 17 miliárd USD, s Mexikom 9,8 miliardy a s Kanadou 6,8 miliardy USD.