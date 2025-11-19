< sekcia Ekonomika
Obchodný deficit USA v auguste klesol o niečo viac, ako sa čakalo
TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Deficit zahraničného obchodu USA sa v auguste 2025 výrazne znížil, viac, ako analytici očakávali, keďže export vzrástol a import klesol. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Podľa najnovších údajov amerického ministerstva obchodu sa schodok zahraničnoobchodnej bilancie USA v auguste 2025 znížil na 59,6 miliardy USD (51,42 miliardy eur) z revidovaných 78,2 miliardy USD v júli. Ekonómovia pritom očakávali, že obchodný deficit Spojených štátov v sledovanom období klesne na 61 miliárd USD z pôvodných 78,3 miliardy USD v júli pred revíziou.
K menšiemu obchodnému deficitu došlo v dôsledku zníženia hodnoty importu o 5,1 % na 340,4 miliardy USD, zatiaľ čo hodnota exportu v auguste vzrástla o 0,1 % na 280,8 miliardy USD a bola najvyššia za štyri mesiace.
V rámci najväčších obchodných partnerov USA sa v auguste mierne prehĺbil deficit s Čínou, zatiaľ čo v prípade Európskej únie klesol.
Správa, ktorej zverejnenie bolo pôvodne naplánované na 7. októbra, sa oneskorila v dôsledku nedávno ukončenej odstávky vládnych úradov a inštitúcií, tzv. shutdownu, po 43 dňoch.
Protekcionistická obchodná politika prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zaviedol rozsiahle clá, spôsobila veľké výkyvy dovozu a obchodného deficitu, čím skreslila celkový ekonomický obraz.
(1 EUR = 1,159 USD)
