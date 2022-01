Obchodný deficit USA v obchode s tovarom vzrástol na nový rekord

Washington 26. januára (TASR) - Obchodný deficit USA v obchode s tovarom zaznamenal v závere minulého roka nečakaný rast na rekordných vyše 100 miliárd USD. Dôvodom je najmä rast dovozu, čo naznačuje, že zahraničný obchod sa negatívne podpíše aj na vývoji americkej ekonomiky za posledný kvartál minulého roka.



Schodok USA v obchode s tovarom dosiahol v decembri 101 miliárd USD (89,56 miliardy eur) a prekonal očakávania ekonómov. Za november boli údaje revidované, a to na schodok na úrovni 98 miliárd USD oproti pôvodne stanovenej hodnote 97,8 miliardy USD. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obchodu, deň pred zverejnením údajov o vývoji americkej ekonomiky za 4. štvrťrok. Obchod pritom už päť štvrťrokov po sebe negatívne ovplyvnil vývoj hospodárstva.



Hodnota dovozu sa zvýšila o 2 % na rekordných 258,3 miliardy USD. Rástol aj vývoz, avšak slabším tempom, pričom jeho hodnota dosiahla 157,3 miliardy USD.



Podľa odhadov ekonómov oslovených agentúrou Reuters zaznamenala americká ekonomika za 4. kvartál minulého roka rast na úrovni 5,5 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať výrazné zrýchlenie rastu oproti 3. štvrťroku, v ktorom rast dosiahol 2,3 %. Za celý rok zaznamenala ekonomika USA podľa očakávaní najvýraznejšie tempo od roku 1984.



(1 EUR = 1,1277 USD)