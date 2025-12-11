< sekcia Ekonomika
Obchodný deficit USA v septembri klesol najnižšie od roku 2020
Obchodný schodok USA v septembri klesol o 10,9 % na 52,8 miliardy dolárov, čo je najnižšia hodnota od polovice roka 2020, keď aktivitu v medzinárodnom obchode tlmila pandémia koronavírusu.
Autor TASR
Washington 11. decembra (TASR) - Obchodný deficit USA sa v septembri znížil na najnižšiu úroveň od roku 2020, keďže dovoz vzhľadom na nové clá zavedené prezidentom Donaldom Trumpom vzrástol len mierne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na údaje federálneho ministerstva obchodu.
Obchodný schodok USA v septembri klesol o 10,9 % na 52,8 miliardy dolárov, čo je najnižšia hodnota od polovice roka 2020, keď aktivitu v medzinárodnom obchode tlmila pandémia koronavírusu. Vývoz v deviatom mesiaci roka 2025 vzrástol o 3 % na 289,3 miliardy USD, zatiaľ čo hodnota dovozu sa zvýšila len mierne o 0,6 %, oznámilo vo štvrtok ministerstvo obchodu. Zverejnenie septembrovej štatistiky sa výrazne oneskorilo vzhľadom na rekordne dlhú odstávku federálnej vlády, ktorá trvala od začiatku októbra do polovice novembra.
Obchodné toky tento rok výrazne ovplyvňuje rýchlo sa meniaca colná politika Trumpovej administratívy, v dôsledku ktorej sa mnohí importéri v USA ponáhľali s dopĺňaním zásob pred nadobudnutím účinnosti nových ciel.
