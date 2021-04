Obchodný deficit USA vo februári vzrástol na rekordných 71,1 mld USD

Washington 7. apríla (TASR) - Obchodný schodok Spojených štátov sa vo februári prehĺbil a dosiahol rekordné maximum. Pokles exportu bol výraznejší než importu, keď mrazivé počasie narušilo obchodné toky.



Ekonomická aktivita v USA sa navyše oživuje rýchlejšie než vo väčšine iných krajín. Obchodný deficit zrejme zostane zvýšený počas celého tohto roka, keďže sa očakáva, že fiškálne stimuly podporia rast, ktorý by mohol byť najvyšší za takmer štyri desaťročia.



Deficit obchodnej bilancie vo februári stúpol o 4,8 % na rekordných 71,1 miliardy USD (60,19 miliardy eur) z revidovaných 67,8 miliardy USD v januári, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so schodkom na úrovni 70,5 miliardy USD.



Obchodný deficit USA sa takmer nepretržite prehlbuje od februára 2020, keď sa dostal na 3-ročné minimum.



Celkový dovoz vo februári klesol o 0,7 % na 258,3 miliardy USD a vývoz o 2,6 % na 187,3 miliardy USD.



Schodok obchodu s tovarmi stúpol približne o 3 % na 88 miliárd USD a prebytok obchodu so službami sa znížil na 16,9 miliardy USD, čo bolo najmenej od roku 2012.



(1 EUR = 1,1812 USD)