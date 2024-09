Obchodný deficit USA vzrástol na najvyššiu úroveň za viac než dva roky

Washington 4. septembra (TASR) - Obchodný deficit Spojených štátov vzrástol v júli na najvyššiu hodnotu za viac než dva roky. Export síce zaznamenal rast, tempo rastu dovozu však bolo omnoho výraznejšie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu RTTNews, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva obchodu.



Ministerstvo v stredu oznámilo, že obchodný schodok USA dosiahol v júli 78,8 miliardy USD (71,41 miliardy eur). V júni deficit predstavoval 73 miliárd USD, pričom júnový údaj bol revidovaný mierne smerom nadol. Pôvodne ministerstvo uvádzalo obchodný schodok za jún na úrovni 73,1 miliardy USD.



Júlový výsledok predstavuje najvyšší obchodný deficit Spojených štátov od júna 2022, v ktorom predstavoval 81,2 miliardy USD. Na druhej strane, deficit bol o niečo nižší, než očakávali analytici. Tí počítali so schodkom na úrovni 79 miliárd USD.



Pod najvyšší deficit za viac než dva roky sa podpísal slabý rast vývozu v porovnaní s dovozom. Hodnota exportu sa v júli zvýšila o 0,5 %, hodnota dovozu však vzrástla o 2,1 %.



Za týmto vývojom vidia analytici úsilie amerických firiem zvýšiť dovoz ešte pred vstupom vyšších dovozných ciel v USA do platnosti. Americká vláda totiž zverejnila plány zaviesť vysoké dovozné clá na viaceré čínske produkty.



Obchodný deficit USA s Čínou vyskočil v júli o 4,9 miliardy na 27,2 miliardy USD. Dôvodom je, že dovoz z Číny sa výrazne zvýšil, zatiaľ čo export klesol. Ako povedali ekonómovia Carl Weinberg a Rubeela Farooqiová z High Frequency Economics, "rast dovozu pravdepodobne odráža úsilie dostať do krajiny čo najviac čínskych produktov ešte pred obdobím prezidentských volieb, po ktorých môžu nasledovať ďalšie clá".



(1 EUR = 1,1035 USD)