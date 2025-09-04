< sekcia Ekonomika
Obchodný deficit USA vzrástol v júli výraznejšie, než sa očakávalo
Za nečakane výrazným rastom obchodného deficitu USA je najmä prudký rast dovozu.
Autor TASR
Washington 4. septembra (TASR) - Obchodný deficit Spojených štátov zaznamenal v júli zvýšenie oproti predchádzajúcemu mesiacu o takmer tretinu, pričom rast výrazne prekonal očakávania. Za nečakane vysokým rastom obchodného schodku je prudké zvýšenie dovozu, zatiaľ čo export vzrástol iba minimálne. Informovali o tom agentúra AFP a portál RTTNews, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva obchodu.
Obchodný schodok USA dosiahol v júli 78,3 miliardy USD (67,23 miliardy eur), zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval po revízii smerom nadol 59,6 miliardy USD. Ekonómovia očakávali, že za júl sa zvýši maximálne na 75,7 miliardy USD, pričom vychádzali z pôvodných údajov za jún, ktoré uvádzali schodok na úrovni 60,2 miliardy USD.
Za nečakane výrazným rastom obchodného deficitu USA je najmä prudký rast dovozu. Ten je výsledkom úsilia amerických firiem doviezť čo najviac tovarov, než do platnosti vstúpia nové dovozné clá amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Dovoz sa zvýšil o 5,9 % na 358,8 miliardy USD. Vzrástol aj vývoz, avšak iba mierne. Dosiahol 280,5 miliardy USD, čo predstavuje rast o 0,3 %.
Zvýšil sa aj politicky citlivý deficit USA v obchode s tovarom s Čínou. Dosiahol 14,7 miliardy USD, čo predstavuje rast o 5,3 miliardy USD. USA mali okrem toho schodok v obchode s tovarom aj s Európskou úniou, Švajčiarskom, Mexikom, Vietnamom, Indiou, Japonskom a Južnou Kóreou.
(1 EUR = 1,1647 USD)
