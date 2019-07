Obchodný deficit USA vzrástol v máji na 5-mesačné maximum

Americké ministerstvo obchodu v stredu oznámilo, že obchodný deficit dosiahol v máji 55,5 miliardy USD (49,15 miliardy eur).

Washington 3. júla (TASR) - Obchodný deficit USA vyskočil v máji na 5-mesačné maximum. Prispel k tomu výrazný rast dovozu, a to najmä áut a autokomponentov, ktorého hodnota bola najvyššia v histórii.



Americké ministerstvo obchodu v stredu oznámilo, že obchodný deficit dosiahol v máji 55,5 miliardy USD (49,15 miliardy eur). Medzimesačne to znamená rast o 8,4 %. Ekonómovia očakávali rast len na 54 miliárd USD. Veľkou mierou sa pod to podpísal dovoz áut a autokomponentov. Ten dosiahol 33,2 miliardy USD, čo je historicky najvyššia hodnota v tejto kategórii.



Navyše údaje za apríl boli revidované smerom nahor. Zatiaľ čo pôvodne sa udával obchodný schodok v apríli na úrovni 50,8 miliardy USD, nové údaje poukazujú na schodok na úrovni 51,2 miliardy USD.



Nepriaznivé sú najmä údaje, pokiaľ ide o vzájomný obchod s Čínou, čo pravdepodobne ešte viac podráždi amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý presadzuje agendu "Amerika na prvom mieste" a voči Číne razí politiku vysokých dovozných ciel. Ako uviedlo ministerstvo, schodok s Čínou v obchode s tovarom dosiahol v máji 30,2 miliardy USD, čo predstavuje rast o 12,2 %.



Podľa ekonóma z Capital Economics Andrewa Huntera sa tak dá očakávať, že napriek najnovšiemu prímeriu medzi USA a Čínou po rokovaniach Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Osake bude obchodný spor medzi USA a Čínou ďalej eskalovať. Trumpa nepotešia ani údaje o obchode USA s Mexikom. Aj v tomto prípade deficit Spojených štátov vzrástol, a to na 9 miliárd USD, čo je najvyššia úroveň za posledné desaťročie.



(1 EUR = 1,1293 USD)