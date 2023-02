Obchodný deficit USA vzrástol vlani na rekordných 948 mld. USD

Washington 7. februára (TASR) - Obchodný deficit Spojených štátov vzrástol v minulom roku na rekordných viac než 948 miliárd USD, aj keď jeho zvýšenie v poslednom mesiaci roka nebolo také výrazné, ako sa čakalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Bloomberg a portálu RTTNews.



Obchodný schodok USA vzrástol vlani o 12,2 % na 948,1 miliardy USD (879,83 miliardy eur). Znamená to najvyšší deficit od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1960.



Vývoj obchodu ovplyvnilo výrazné zvýšenie dovozu tovarov, od ropy až po spotrebiteľský tovar ako farmaceutické výrobky a produkty do domácnosti. Hodnota dovozu sa zvýšila o 16,3 % na takmer 4 bilióny USD, zatiaľ čo vývoz tovarov a služieb vzrástol o 17,7 % na 3 bilióny USD.



V poslednom mesiaci minulého roka dosiahol schodok zahraničného obchodu USA 67,4 miliardy USD. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, za ktorý bol schodok revidovaný mierne nadol, to predstavuje rast o 6,4 miliardy USD. Dovoz sa zvýšil o 1,3 %, vývoz však klesol, a to o 0,9 %.



Decembrový deficit bol však miernejší, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom schodku na 68,5 miliardy USD, pričom vychádzali z pôvodných údajov za november, za ktorý bol deficit predbežne udávaný na úrovni 61,5 miliardy USD.



Čo sa týka politicky citlivého obchodného deficitu s Čínou, ten za rok 2022 dosiahol 382,9 miliardy USD. V porovnaní s rokom 2021 tak vzrástol o 29,4 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0776 USD)