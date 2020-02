Washington 5. februára (TASR) - Obchodný deficit USA za celý minulý rok klesol, prvýkrát za šesť rokov. Tento výsledok väčšinou odráža americké clá na čínsky tovar, ktoré znížili dovoz z ázijskej krajiny. Informovalo o tom v stredu americké ministerstvo obchodu.



Podľa údajov ministerstva sa schodok zahranično-obchodnej bilancie Spojených štátov v roku 2019 znížil o 1,7 % na 616,8 miliardy USD (558,29 miliardy eur), keďže dovoz do USA klesol viac ako vývoz. Bol to prvý pokles deficitu od roku 2013.



Export z USA sa za celý rok 2019 znížil o 0,1 % a import o 0,4 %, uviedlo ministerstvo obchodu. Dovoz tovaru z Číny pritom minulý rok klesol takmer o 18 % na 345,6 miliardy USD z rekordných 419,5 miliardy USD v roku 2018.



Tento pokles bol však vykompenzovaný veľkým nárastom dovozu z Kanady (až o 42 %) a z Mexika (o 26 %). A zároveň, americký export vlani znevýhodnil aj silný americký dolár.



K poklesu vlaňajšieho deficitu došlo rok po tom, ako USA v predchádzajúcom roku 2018 vykázali najväčší obchodný schodok za celú dekádu. V decembri 2019 však import do USA znova ožil a vzrástol o 1,7 %, zatiaľ čo export z USA klesol o 1,3 %. V dôsledku toho sa obchodný deficit USA v poslednom mesiaci minulého roka zvýšil o 11,9 % na 48,9 miliardy USD. Analytici pritom odhadovali, že schodok v obchode stúpne v decembri na 48,2 miliardy USD.



Ministerstvo zároveň revidovalo údaje o deficite za november 2019, a to smerom nahor, na 43,7 miliardy USD z pôvodných 43,1 miliardy USD pri rýchlom odhade.



Dôvodom prehĺbenia deficitu v decembri bol väčší nárast importu, a to o 2,7 % na 258,5 miliardy USD, ako exportu (o 0,8 % na 209,6 miliardy USD).



(1 EUR = 1,1048 USD)