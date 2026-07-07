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Obchodný deficit v USA v máji prudko vzrástol
Deficit zahraničného obchodu USA sa v máji zvýšil o 42,2 % na 77,6 miliardy dolárov (67,98 miliardy eur) z 54,6 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Washington 7. júla (TASR) - Deficit zahraničného obchodu USA sa v máji zvýšil o 42,2 % na 77,6 miliardy dolárov (67,98 miliardy eur) z 54,6 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila údaje federálneho ministerstva obchodu.
Obchodný deficit USA sa výrazne prehĺbil, keďže boom investícií do umelej inteligencie podporil dovoz kapitálových tovarov, ktorý dosiahol rekordnú úroveň. To naznačuje, že obchod brzdil rast hrubého domáceho produktu (HDP) aj v druhom štvrťroku. Dovoz vzrástol o 3,3 % na 395,3 miliardy dolárov, pričom import investičných tovarov dosiahol rekordnú hodnotu 128 miliárd USD. Podniky v USA vo veľkom investujú do umelej inteligencie, ktorej rozvoj je vo veľkej miere závislý od dovozu.
Vývoz v máji klesol o 3,2 % na 317,7 miliardy USD, hoci dodávky ropy dosiahli historické maximum v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Spojené štáty sú čistým vývozcom ropy.
(1 EUR = 1,1415 USD)
Obchodný deficit USA sa výrazne prehĺbil, keďže boom investícií do umelej inteligencie podporil dovoz kapitálových tovarov, ktorý dosiahol rekordnú úroveň. To naznačuje, že obchod brzdil rast hrubého domáceho produktu (HDP) aj v druhom štvrťroku. Dovoz vzrástol o 3,3 % na 395,3 miliardy dolárov, pričom import investičných tovarov dosiahol rekordnú hodnotu 128 miliárd USD. Podniky v USA vo veľkom investujú do umelej inteligencie, ktorej rozvoj je vo veľkej miere závislý od dovozu.
Vývoz v máji klesol o 3,2 % na 317,7 miliardy USD, hoci dodávky ropy dosiahli historické maximum v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Spojené štáty sú čistým vývozcom ropy.
(1 EUR = 1,1415 USD)