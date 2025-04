Obchodný obrat medzi Japonskom a Ruskom v rozpočtovom roku 2024 klesol

Moskva 17. apríla (TASR) - Obchodný obrat medzi Japonskom a Ruskom klesol v rozpočtovom roku 2024, ktorý trval od 1. apríla 2024 do 31. marca, o 9,41 % na 1,17 bilióna japonských jenov (7,2 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje japonského ministerstva financií.



Vývoz z Japonska do Ruska v sledovanom období klesol o 1,2 %, zatiaľ čo dovoz sa znížil o 12,3 %. V marci 2025 sa obchodný obrat medzi oboma krajinami zvýšil o 8,56 % na 117,2 miliardy JPY (724 miliónov eur). Marcový vývoz z Japonska do Ruska sa medziročne zvýšil o 47,6 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 4,3 %.



Medzi hlavné položky dovážané z Ruska do Japonska patrili tradične skvapalnený zemný plyn (63,9 % celkového dovozu), morské plody (15,2 %) a farebné kovy (10,8 %). Väčšinu vývozu z Japonska do Ruska tvorili dopravné prostriedky (66,2 %).